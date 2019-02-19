Аксенов просит прокурора Крыма проверить «Керчьгортранс»

Глава Республики приедет в Керчь в четверг.
Сергей АКСЕНОВ просит прокурора РК Олега КАМШИЛОВА оценит сититуацию с «НЕФАЗами» на предприятии «Керчьгортранс».
«Я попросил прокурора Республики Крым Олега Камшилова оценить ситуацию с новым подвижным составом. Новые 40 автобусов покупали в 2016 году и уже 10 не подлежат восстановлению. Там стопроцентно есть нарушения уголовного законодательства», — цитируют главу в Крыминформ.
Лизинг на автобусы еще не выплачен.
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Сергей Валерьевич уже в четверг приедет в Керчь с рабочим визитом и посетит предприятие, чтобы лично оценить ситуацию.
«Не хочу обсуждать деятельность этих предприятий. Надо делать оргвыводы, но это мы уже на месте решим, когда я в том числе все эти предприятия посещу, сам посмотрю состояние».