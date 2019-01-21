Аксенов запретил строителям подходов к Крымскому мосту перекрывать дорогу в Багерово

Глава Республики Крым поручил новому министру транспорта следить за ситуацией. О строительстве объездной дороги пока неизвестно.

Как раннее сообщали журналисты КерчьИНФО, в феврале строители железнодорожных подходов к Крымскому мосту, согласно своему плану работ, должны перекрыть движение на трассе Керчь-Багерово для устройства насыпи под ж/д путь. Об этом корреспондентам лично сообщил заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид РЫЖЕНЬКИН.

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Сегодня, глава Крыма Сергей АКСЕНОВ сообщил, что полностью перекрывать дорогу Керчь-Багерово в ходе устройства насыпи не будут:

«Для обеспечения безопасного проезда всех видов транспорта, в том числе общественного, принято решение не перекрывать движение по данному маршруту. Люди должны иметь свободный доступ ко всем необходимым социальным объектам. Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению транспорта. Данный вопрос поручено курировать министру транспорта Республики Крым Сергею Васильевичу КАРПОВУ».

Таким образом, следует вывод, что в ближайшее время строительства объездной дороги не предвидится. Редакцией КерчьИНФО сегодня уже к полудню был направлен запрос в соответствующие службы. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.