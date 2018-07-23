АКСЁНОВ выступил за обмен экипажа «Норда» на браконьеров из Украины

Вот уже не первый месяц Керчь, а с ней и вся Россия с нетерпением ждет возвращения домой крымских моряков, захваченных украинцами в Азовском море.
Не так давно украинская сторона высказала новое предложение: обменять экипаж «Норда» на задержанных российской стороной украинских браконьеров. Президент Петр ПОРОШЕНКО пока не дал ответа по данному предложению.
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Тем временем глава Крыма Сергей АКСЁНОВ предложение поддержал:
«Понятно, что решение буду принимать не я, а министерство иностранных дел… Мое мнение — я за», — заявил он журналистам КрымИнформ.