АКСЁНОВ выступил за обмен экипажа «Норда» на браконьеров из Украины

Вот уже не первый месяц Керчь, а с ней и вся Россия с нетерпением ждет возвращения домой крымских моряков, захваченных украинцами в Азовском море.

Не так давно украинская сторона высказала новое предложение: обменять экипаж «Норда» на задержанных российской стороной украинских браконьеров. Президент Петр ПОРОШЕНКО пока не дал ответа по данному предложению.

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Тем временем глава Крыма Сергей АКСЁНОВ предложение поддержал:

«Понятно, что решение буду принимать не я, а министерство иностранных дел… Мое мнение — я за», — заявил он журналистам КрымИнформ.

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