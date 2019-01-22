Аксёнов запретил увеличивать тарифы на вывоз мусора

Глава Крыма Сергей АКСЁНОВ исключил возможность повышения тарифов на вывоз мусора в Республике. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

Такое заявление сегодня сделал Глава на заседании Совета министров Республики Крым.

«Не будет увеличен, это принципиальная позиция. Тарифная политика остается на уровне 2018 года, изменений не будет», — сказал АКСЁНОВ.

Он отметил, что к нему продолжают обращаться крымчане, которые опасаются повышения тарифов на вывоз мусора.

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Чиновник поручил курирующему вице-премьеру Юрию ГОЦАНЮКУ довести информацию о сохранении прежних тарифов до муниципалитетов. В свою очередь Гоцанюк сообщил, что региональным оператором поручено предусмотреть при выставлении счетов за январь цифру, не превышающую уровень оплаты за 2018 год.

«По итогам года будут проведены работы по единой методике, где определят четкие нормы накопления. И только тогда будет окончательно сформирован тариф, мы сможем сказать, какой тариф реален и целесообразен для каждого муниципального образования», — сказал вице-премьер.