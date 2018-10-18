Актуально: Сергей Бороздин о ситуации в Керчи (ВИДЕО)

Глава администрации города рассказал о ситуации в Керчи.

Глава администрации города Керчь высказывает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим при массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, а также сообщает о том, что создан единый расчетный счет для финансовой помощи их семьям.

Сергей Вадимович отмечает, что Керчь полностью обеспечена всем необходимым для ликвидации последствий происшествия.

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«Принято однозначное решение, что захоронение погибших и все процедуры возьмет на себя Республика. Погибшие будут захоронены на городском кладбище в одном месте. Дополнительно в ближайшие сутки семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, семьям пострадавших — по 500 тысяч».

Дальнейшее лечение пострадавших и перемещение родителей в место лечения детей и обратно, их проживание там, также будет оплачиваться из бюджета Республики Крым. Детям из семей пострадавших предоставлена возможность поехать в санатории.

Каждый день происходит транспортировка детей на территорию материковой России.

Завтра в 10:00 на площади Ленина будет проходить мероприятия по прощанию с погибшими в трагедии, затем их переместят на кладбище, где продолжат захоронения и сопутствующие этому мероприятия.

Кроме того, Сергей Вадимович отметил, что в результате трагедии сплотилась вся Керчь для помощи всем, кто пострадал.

Ситуация в Керчи. ВИДЕО

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