Алексей Панин расцеловал Крымский мост

Алексей Панин расцеловал Крымский мост

Актер Алексей ПАНИН известный многим своими эксцентричными выходками остановился на Крымском мосту чтобы поцеловать его. Об этом стало известно из видео, которое он записал, находясь в Крыму.

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Недавно, актер устроил дебош в самолете, который вылетел из Симферополя в Москву. Оправдывает он это тем, что по своим собственным причинам хотел остаться в Крыму, но очевидцы сообщили, что деятель искусства был в нетрезвом состоянии. Из-за актера самолету, который к тому времени уже поднялся в воздух, пришлось развернуться и вернуться в аэропорт Симферополя.

Актер никак не объяснил свой новый поступок, который он совершил на Крымском мосту. На видео он лишь ехидно шутит и язвит, что не особо удивляет, если вспомнить его прошлые выходки.

Фото из сети

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