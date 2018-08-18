Алексей Панин расцеловал Крымский мост

Актер Алексей ПАНИН известный многим своими эксцентричными выходками остановился на Крымском мосту чтобы поцеловать его. Об этом стало известно из видео, которое он записал, находясь в Крыму.

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Недавно, актер устроил дебош в самолете, который вылетел из Симферополя в Москву. Оправдывает он это тем, что по своим собственным причинам хотел остаться в Крыму, но очевидцы сообщили, что деятель искусства был в нетрезвом состоянии. Из-за актера самолету, который к тому времени уже поднялся в воздух, пришлось развернуться и вернуться в аэропорт Симферополя.

Актер никак не объяснил свой новый поступок, который он совершил на Крымском мосту. На видео он лишь ехидно шутит и язвит, что не особо удивляет, если вспомнить его прошлые выходки.

Фото из сети

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