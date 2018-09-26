Американские беспилотники вновь были замечены над Крымом

У берегов Крыма и Краснодарского края вновь пролетели американские беспилотники. Об этом пишут РИА Новости с ссылкой на Twitter аккаунт PlaneRadar.

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Первым в воздух поднялся дрон с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он направился к юго-востоку страны, где он кружил порядка шести часов. После него RQ-4А со стороны Николаевской области Украины переместился в воздушное пространство над Черным морем к побережью Крыма и Краснодарского края.

КерчьИНФО напоминает, что это уже не первый раз, когда американские беспилотники кружат над полуостровом.

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