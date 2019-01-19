Американские горки по-керченски: на улице Блюхера просела плитка

Возмущенные керчане практически каждый день присылают в редакцию КерчьИНФО фотографии с изображением огромных свалок в центре города или жилых районах, «убитых» дорог, просевших или погрязших в грязи и больших лужах тротуаров.

На сей раз наш постоянный глубокоуважаемый читатель прислал фото с изображением просевшей тротуарной плитки по улице Блюхера с подписью «Американские горки по-керченски». В этих словах чувствуется открытая насмешка, но одновременно с тем, и острая боль.

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Керчь — это замечательный город, в котором живут более 150 000 людей. И все эти люди должны ездить по ужасным дорогам и ходить по просевшим тротуарам.

Журналисты нашей редакции вместе с тысячами керчан надеются, что в ближайшем будущем в Керчи всё изменится в лучшую сторону и, наконец, не останется места для подобного безобразия.