Американские и европейские яхтсмены пройдут под арками Крымского моста

Сегодня, 6 августа, в Ялте стартовал международный парусный фестиваль «Кубок Чёрного моря». В рамках второго этапа Кубка более 90 яхтсменов посетит Керчь 26 августа.

Среди 12 экипажей, принявших участие в соревнованиях, есть и спортсмены из США и Евросоюза, которые, невзирая на санкции и международную обстановку, не смогли остаться равнодушным и пропустить яхтенный фестиваль в столь красивых местах.

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Второй этап соревнований пройдет в нескольких городах Крыма и Новороссийске. В ходе него 27 августа яхтсмены планируют устроить гонку под арками Крымского моста.

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