Американский беспилотник провел четырехчасовую разведку возле Черноморского побережья

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду провел длительную разведку у побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

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По информации данных ресурсов, примерно в 17:15 американский беспилотный объект с бортовым номером 04-2021 приблизился к западной оконечности Крыма.

До этого, данный беспилотник был замечен вблизи линии разграничения в Донбассе, где также проводил длительную разведку.

Примерно четыре часа американский беспилотник «исследовал» Крым, а после Черноморское побережье Краснодарского края. Время от времени он приближался на расстояние до 34 км в районе Севастополя и 45 км в районе Ялты. Примерно в 21:15 мск он взял курс на базу.

КерчьИНФО напоминает, что это уже не первый случай, когда разведывательные аппараты и самолеты-разведчики были замечены над Крымом. Ранее, помимо США, в разведке Крыма принимал участие самолет-разведчик Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Фото из сети

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