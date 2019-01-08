Американский беспилотник вновь провел разведку у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщает мониторинговый ресурс «PlaneRadar» в социальной сети «Twitter».

По данным портала, в понедельник утром беспилотник вылетел с авиабазы «Sigonella» в Италии и направился в Донбасс, где проводил мониторинг линии разграничения. В 17:25 по московскому времени того же дня аппарат приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России и через несколько часов приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 км. В 23:00 аппарат направился на аэродром базирования.

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​Кроме того, в понедельник у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он закончил миссию в 22:50 по московскому времени.

У берегов Крыма неоднократно были замечены военные воздушные суда иностранных государств. Ранее минобороны РФ несколько раз призывало Вашингтон отказаться от полетов у российских границ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.