Американский самолет-разведчик вновь пролетел над Крымом

Возле южного берега Крыма вновь пролетел самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США. Об этом в социальной сети Twitter сообщили Mil Radar.

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На этот раз самолет-разведчик EP-3E с бортовым номером 157326 пролетел над южным берегом Крыма, после чего вернулся на базу.

Это уже не первый полет самолетов-разведчиков над Крымом, ведь ранее были замечены как американские, так и британские разведчики, которые кружили над южным берегом полуострова.

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