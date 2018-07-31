Американский самолет вновь разведывал Крым

Американский самолет опять провел разведку над берегами Крыма. Об этом стало известно из аккаунта Aircraft Spots в социальной сети Twitter.
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На этот раз побережья Крыма охватил своим взором американский самолет-разведчик RC-135V с бортовым номером 64-14848, который пролетел практически по привычному маршруту для разведывательных аппаратов. Вчера, он решил начать свой маршрут разведки с побережьем Краснодарского края после чего пролетел над южным берегом Крыма.
КерчьИНФО напоминает, что самолеты-разведчики летают уже не первый раз над Крымом. Еще недавно над нами летали только самолеты от Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, но недавно к ним присоединились «коллеги» из США.
Фото из социальной сети Twitter сообщества Aircraft Spots