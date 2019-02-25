Американский военный самолёт кружил над Крымским мостом

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку в районе Севастополя и Керченского пролива. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Прошёл всего один день, а очередной военный самолёт ВВС США вновь замечен у берегов Крымского полуострова.
По данным ресурса, накануне борт вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего пересек воздушное пространство Болгарии. Уже в 17:45 по московскому времени начал кружить в районе Керченского пролива, находясь на расстоянии 125 км от Крымского моста. Позже самолет пролетел возле южного побережья полуострова, его маршрут прошел в районе Севастополя.
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Самолеты ВВС США ежедневно проводят разведку в разных странах мира. В последнее время их замечают у российских границ, в том числе вблизи Крыма.
Ребята… 125км это не «над Крымским мостом». Над Мостом его бы 400-й «посадили»
Либо автор статьи намерено сеет панику, либо погранцы Крыма не охраняют границу. Американский и любой чужой вторгся в воздушное пространство РФ и мониторит?
Вы статью прочитали?
Америкосам со 2-й Мировой войны щекочет яйца храбрость Камикадзе, вот и пробуют щекотать себя у Крыма, правда кроме дрысни ничего не выходит, они ж все на прицеле. и маршрут такого самолета легко проследить по сбрасываемым с борта пакетами с дрысней и блевотиной. потом пилоты уходят досрочно на инвалидность изза проблем живота, сердца, головы