Английская газета опубликовала карту России с Крымом

Британское издание The Times в номере своей газеты, в котором были изображены локации предстоящего Чемпионата мира по футболу, опубликовало карту России с Крымом. Об этом на странице своего официального аккаунта в социальной сети Twitter сообщило посольство Украины в Великобритании.
На данное событие незамедлительно отреагировала украинская сторона.
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«Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемой является отметка Крыма, который был аннексирован в 2014 году, как части России», — отмечают в посольстве Украины в Великобритании.