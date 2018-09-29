Анонс фотоконкурса от свадебного салона «Amore Mio»

В честь годовщины свадебного салона «Amore Mio», сообщество свадебных специалистов «Свадьба De Luxe» приглашает будущих молодоженов принять участие в фотоконкурсе «Мгновение нашей любви» и побороться за главный приз — 10 000руб. на приобретение свадебного платья!

Присылайте 2 самые теплые фотографии с вашей второй половинкой на почту svadba.deluxe@mail.ru или загружайте в альбом https://vk.com/album-154859590_256956063

20 октября начнется старт голосования на сайте kerchinfo.com

28 октября в 14-00 в торговом зале свадебного салона «Amore Mio» по адресу г. Керчь, ул. Таврическая площадь, (бывший бар Якорь, 2-й этаж) вас ждет головокружительная вечеринка «Свадебный Бум».

Приятности для всех гостей нашего праздника — шампанское и кондитерские шедевры.

Для вас в этот вечер поет автор и исполнитель своих песен, любимец публики — Игорь Дишкантюк.

Показ моделей вечерних платьев от Amore Mio и золотых украшений от магазин ЮВЕЛИР.

Каждая пара молодоженов получит приятную скидку или одну из услуг в проведении свадебного торжества. Главный приз будет разыгран между пятью парами, которые выйдут в финал фотоконкурса.

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