АО «ВАД» завершает ремонт участка дороги под Феодосией

Он использовался для проезда большегрузной техники, доставляющей материалы на «Тавриду».

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» завершает ремонт участка дороги Владиславовка – Степное в Кировском районе Республики Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО

«ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

Участок автодороги Владиславовка – Степное использовался для проезда большегрузной техники, доставляющей материалы на «Тавриду». Его восстановление предусмотрено проектом организации строительства трассы.

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В рамках ремонтных работ на участке протяженностью 6,9 км выполнено фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия общей площадью 45 541 кв. м. После срезки поверхностного слоя на дорогу был уложен нижний слой покрытия общей площадью 45 541 кв. м толщиной 7 см. Сейчас ведется укладка верхнего слоя покрытия толщиной 5 см. На сегодняшний день дорожники уложили 39 080 кв. м асфальтобетона.

Кроме того, специалисты укрепляют обочины дороги, для чего используется асфальтобетонная крошка, полученная после фрезерования. Толщина слоя, которым укрепляют обочины, составляет 10 см. Работы выполнены на общей площади 8 175 кв. м.