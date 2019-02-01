Аренда яхты с капитаном в Москве

Сейчас есть много способов расслабиться и приятно провести время на отдыхе. Но только один вид отдыха совмещает приятный ветер, лёгкие волны и светлое небо с новейшими техническими разработками. Это аренда яхт. Прогулка с опытным капитаном по Москве – это одновременно снятие стресса и новые впечатления. Речные прогулки рекомендуют также для улучшения здоровья.

Аренда – одна из самых распространённых услуг компании Москвафлот. Большой выбор судов даёт возможность организовать любое торжество независимо от его масштаба и количества приглашённых гостей.

Яхта – это доступно

На разных типах яхт можно свободно разместить и 10, и 110 человек – всё зависит от того, какое мероприятие будет проходить на судне. То есть, если планируется заказать яхту в Москве на 10 человек или на 100 человек для проведения праздника или фотосессии – цены будут абсолютно разными. Разные виды услуг, деловые мероприятия или свадьбы – подобрать модель можно для любого случая. Основные достоинства – это:

безопасность;

манёвренность;

довольно большие скоростные возможности (особенно это касается моторных судов);

доступные цены.

Арендовать яхту в Москве советуем здесь https://moskvaflot.ru/katalog/arenda-yakht.html, так как на сайте представлен большой выбор моделей с самым разным оснащением. Стоимость зависит прежде всего от количества пассажирских мест, дополнительных услуг, конструкции судна (моторная/парусная). Детальные параметры нужно уточнять у менеджера.

Достоинства

Снять яхту в Москве можно независимо от бюджета торжества – среди нескольких моделей всегда можно найти универсальный вариант по цене, а также по техническим параметрам. Речная прогулка – это возможность осуществить необычные задумки и сохранить самые яркие впечатления от мероприятия при помощи видео- или фотосъёмки. Это один из самых безопасных типов суден. Капитан с обширным стажем – лучшая гарантия безопасности пассажиров. Заказчику не нужно контролировать подготовку мероприятия в каждой организации отдельно. Сама компания-арендодатель может организовать оформление, подготовить шоу-программу и меню, установить световую и звуковую технику. Можно составить отдельное меню для фуршета или банкета. Все вопросы, даже те, которые возникли в процессе прогулки, решаются очень быстро и на месте.

Самые распространённые модели

В Москве самыми известными считаются 3 модели суден.

«Ferretti-72». Белая яхта с экипажем, состоящим из 3 человек. На судне есть моторная лодка и вся необходимая техника для проведения праздников. «Elegance 64». Моторное судно для любителей активного отдыха, дополненное водным мотоциклом и резиновой лодкой. «Новая звезда». Яхта на три палубы с наполовину открытой террасой. Судно рассчитано на 8 приглашённых, отдельный плюс – наличие сауны. Чтобы пассажирам было комфортно в любой каюте или зоне отдыха, работает система кондиционирования.