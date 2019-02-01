Аренда яхты с капитаном в Москве

Сейчас есть много способов расслабиться и приятно провести время на отдыхе. Но только один вид отдыха совмещает приятный ветер, лёгкие волны и светлое небо с новейшими техническими разработками. Это аренда яхт. Прогулка с опытным капитаном по Москве – это одновременно снятие стресса и новые впечатления. Речные прогулки рекомендуют также для улучшения здоровья.
Аренда – одна из самых распространённых услуг компании Москвафлот. Большой выбор судов даёт возможность организовать любое торжество независимо от его масштаба и количества приглашённых гостей.
Яхта – это доступно
На разных типах яхт можно свободно разместить и 10, и 110 человек – всё зависит от того, какое мероприятие будет проходить на судне. То есть, если планируется заказать яхту в Москве на 10 человек или на 100 человек для проведения праздника или фотосессии – цены будут абсолютно разными. Разные виды услуг, деловые мероприятия или свадьбы – подобрать модель можно для любого случая. Основные достоинства – это:
- безопасность;
- манёвренность;
- довольно большие скоростные возможности (особенно это касается моторных судов);
- доступные цены.
Арендовать яхту в Москве советуем здесь https://moskvaflot.ru/katalog/arenda-yakht.html, так как на сайте представлен большой выбор моделей с самым разным оснащением. Стоимость зависит прежде всего от количества пассажирских мест, дополнительных услуг, конструкции судна (моторная/парусная). Детальные параметры нужно уточнять у менеджера.
Достоинства
- Снять яхту в Москве можно независимо от бюджета торжества – среди нескольких моделей всегда можно найти универсальный вариант по цене, а также по техническим параметрам.
- Речная прогулка – это возможность осуществить необычные задумки и сохранить самые яркие впечатления от мероприятия при помощи видео- или фотосъёмки.
- Это один из самых безопасных типов суден. Капитан с обширным стажем – лучшая гарантия безопасности пассажиров.
- Заказчику не нужно контролировать подготовку мероприятия в каждой организации отдельно. Сама компания-арендодатель может организовать оформление, подготовить шоу-программу и меню, установить световую и звуковую технику.
- Можно составить отдельное меню для фуршета или банкета.
- Все вопросы, даже те, которые возникли в процессе прогулки, решаются очень быстро и на месте.
Самые распространённые модели
В Москве самыми известными считаются 3 модели суден.
- «Ferretti-72». Белая яхта с экипажем, состоящим из 3 человек. На судне есть моторная лодка и вся необходимая техника для проведения праздников.
- «Elegance 64». Моторное судно для любителей активного отдыха, дополненное водным мотоциклом и резиновой лодкой.
- «Новая звезда». Яхта на три палубы с наполовину открытой террасой. Судно рассчитано на 8 приглашённых, отдельный плюс – наличие сауны. Чтобы пассажирам было комфортно в любой каюте или зоне отдыха, работает система кондиционирования.