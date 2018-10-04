Аркадий Ротенберг о ЧП на Крымском мосту: «Ничего страшного не произошло»

Работы по строительству железнодорожной части Крымского моста идут с опережением, поэтому инцидент с падением фрагмента пролета не повлияет на сроки сдачи объекта. Об этом Риа Новости Крым заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий РОТЕНБЕРГ.

Ранее инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию.

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«Ничего страшного не произошло. Из-за технической неполадки с домкратом съехал фрагмент при монтаже. Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь. Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет», — заверил РОТЕНБЕРГ.

Напоминаем, что по графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года — к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию — декабрь 2019 года.

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