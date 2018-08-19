Армейские хитрости: в Крыму пройдут военные учения «не по сценарию»

В воинских частях Южного военного округа пройдут более 50 двусторонних ротных тактических учений. Об этом написали на сайте Южного военного округа.

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«Решение командиры рот должны принимать оперативно, исходя из обстановки и данных разведки о действиях условного противника. Ротное тактическое учения не должно превращаться в заранее спланированный спектакль, только так мы добьемся инициативы от командиров подразделений, нешаблонных и нестандартных действий», — отдал приказ командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр ДВОРНИКОВ.

Недавно, он оценил готовность то как готовы войска к двусторонним учениям. Он побывал на показных занятиях в общевойсковых объединениях ЮВО и на учениях морокой пехоты Черноморского флота в Крыму.

«На учениях в Крыму командующим ЮВО было предложено отказаться от классической тактики действий подразделений «в обороне» и «в наступлении», а взамен каждой из сторон выполнить задачу по захвату и удержанию «стратегически важной высоты», — рассказали в ведомстве.

Это связанно прежде всего с тем, что командиры в таких ситуациях самостоятельно будут принимать решения используя всевозможные хитрости и уловки для устранения предполагаемого врага.

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