Армен БАДАЛЯН после операции пришёл в сознание

После трагических событий в Керченском политехническом колледже, жизнь едва не оборвалась у ещё одного молодого керчанина.

Трагические события 17 октября так или иначе коснулись многих керчан. Армен БАДАЛЯН, парень погибшей в политехе Виктории ДЕМЧУК, выбросился из окна четвёртого этажа, не выдержав разлуки со своей любимой и оставив предсмертную записку. Падение с высоты не стало смертельным, но Армен получил перелом позвоночника и другие серьёзные травмы.

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Как рассказала КерчьИНФО Влада КАЛАГУРКА, сестра Армена, парня уже прооперировали, но на данный момент он ещё не чувствует ног. Она объяснила, что это может быть связано с послеоперационным периодом.

Помимо этого, она рассказал, что у Армена очень много переломов и ушибов.

«Операция была в Керчи. Сюда вызвали лучших хирургов и нейрохирургов», — рассказал его сестра

Также, она опровергла информацию о том, что его якобы собираются куда-то перевозить в другой город.

Так как Армен не является непосредственной жертвой керченской трагедии, то сайт КерчьИНФО просит всех неравнодушных помочь ему материально. Финансовую помощь можно перечислить на

Киви кошелек сестры Влады Калагурка +7 (978) 050-38-29

Спасибо огромное всем за помощь и поддержку!

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