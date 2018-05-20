Арт-пикник — психологический weekend в Керчи

Арт-пикник — это площадка для проведения психологических семинаров, тренингов, творческих мастер-классов, трансформационных игр.
Подобное мероприятие в Керчи проходит не в первый раз. В этом году все мастер-классы, тренинги и семинары проходят в поселке Героевка. Такое расположение позволяет участникам фестиваля не только получить полезные знания, но и вдоволь насладиться солнцем, морем и хорошей погодой.
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Неизменным организатором Арт-пикника является керченский психолог Ольга ГЛОТОВА.
«В рамках фестиваля мастер-классы проводят специалисты из Симферополя, Севастополя: Лиана УСКОВА, Светлана САХАРОВА, Ольга ВАЛЮХА», — рассказала журналистам КерчьИНФО Ольга ГЛОТОВА.
В целом, мероприятие проходит в приятной и спокойной атмосфере. Несмотря на такую непринужденность, участники Арт-пикника получают неоценимые знания, которые будут способствовать личностному и профессиональному росту.