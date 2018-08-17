Археологи рассказали о новой находке, найденной на подходах к Крымскому мосту

Ученые рассказали о новой находке, найденной на месте строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

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Как КерчьИНФО сообщали ранее, находка была в захороненном состоянии более 10 миллионов лет.

«Обнаружили скелет ископаемого кита, который находится в захороненном состоянии около 10 миллионов лет. Когда-то в Сарматском море, которое здесь плескалось на территории современного Керченского региона, плавали вот такие небольшие усатые киты цетотерии, тюлени, жили здесь дельфины и различные морские обитатели. С тех пор прошло много времени, произошли поднятия слоев, и скелет оказался на возвышенности, на пригорке, хотя раньше он лежал на дне моря», — рассказал ведущий методист зоологического музея Таврической академии Крымского Федерального университета имени В.И.Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ.

Ученый рассказал, что ценность этой находки заключается в позвоночном столбе – от грудного до хвостового отдела.

«Такие находки нечасто бывают. Обычно находят отдельные кости, отдельные части скелетов. А здесь мы нашли все кости, которые относятся к одному экземпляру», — добавил ученый.

Он также поведал, что самый близкий из современных китов – это серый кит, который живет в Атлантике. Их предки отличались своими небольшими размерами и тем, что в основном плавали преимущественно в мелководье.

Фото: инфоцентр «Крымский мост»

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