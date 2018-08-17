Археологи в Аджимушкае раскрывают тайны второго батальона

Состоялась очередная военно-поисковая экспедиция в Аджимушкайские каменоломни.

Её участникам были интересны не конкретные объекты, а обширная территория, которую, по их представлениям, занимал 2-й батальон. Связано это с тем, что это единственное подразделение, архив которого найден, хоть и не в полном объёме.

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Территория нахождения 2-го батальона вызвала у археологов массу вопросов, однако документов, позволяющих найти на них ответы, нет. Приходится искать эти ответы в результатах полевых работ.

Свернув в этом сезоне работы на завале Янгуразова, участники военно-поисковой экспедиции обратили внимание на прилегающую территорию, представляющую собой сплошную зону обрушений. Исследовать её невероятно сложно, однако, понимая, что именно можно найти под многометровыми слоями грунта, археологи не сдались.

Разборка завала под палящим солнцем на ограниченной площади и каменные глыбы нужно было выкатывать наверх или ломать на месте – в узком пространстве разбираемого шурфа. Делалось это очень долго и мучительно.

Практически в одном месте были найдены два револьвера системы Нагана, две 7,62-мм винтовки системы Мосина и самозарядная винтовка Токарева. Также археологи нашли столовую ложку и черпачок, украшенный примитивным рисунком обнаженной женской фигуры и надписью «КОТ».

Фото:«Военно-археологические экспедиции Аджимушкай»

Раскопки в Аджимушкае

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