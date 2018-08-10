Археологическая экспедиция на керченском полуострове нашла массовое захоронение людей

Археологическая экспедиция, которая проводиться на керченском полуострове обнаружила массовое захоронение людей времен Хазарского каганата. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил фонд «Археология», при котором и ведутся раскопки.
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Хазарский каганат – это средневековое государство, которое было создано кочевым народом – хазарами.
«На одном из участков некрополя [Кыз-Аул, где ведутся раскопки] было обнаружено массовое захоронение людей, сваленных буквально в кучу. Некоторые из них лежали в неестественных позах. Так, например, один из погребенных как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью», — об этом рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег МАРКОВ.
На данный момент нашли уже более 10 скелетов. По сообщениям ученых черепа скелетов сильно повреждены и невозможно понять, как именно умерли эти люди.
Специалисты уверены, что их жизнь оборвалась одновременно.
«Их смерть произошла единовременно и с их телами не церемонились», — рассказал Олег МАРКОВ.