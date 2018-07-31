Под Керчью продолжаются раскопки древнего поселения. ВИДЕО

В поселке Подмаячное в районе Голубиной бухты продолжаются раскопки древнего поселения Глейки-2. В прошлом году данная экспедиция уже проводилась. Экспедиция проводится под руководством профессора, доктора исторических наук, заведующего отдела первобытного традиционного общества Института археологии Крыма РАН Александра Евгеньевича КИСЛОГО.

Глейки-2 – это одно из древнейших поселений в Крыму. За время раскопок там было обнаружено множество артефактов. Так, к примеру, еще в 2016 году в поселении было обнаружено захоронение молодого воина с крупным терочником на плече, а в прошлом году археологом удалось найти элементы трех лодок разных моделей.

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«Уникальность этого поселения, что такой иной культуры мы в Крыму не знаем. Вот существует набор артефактов, который составляет культурный фонд. Это керамика, изделия и с такой материальной культурного слоя мы не знаем. Нигде больше, ни на одном поселении мы не знаем в Крыму такой керамики с такой культурой, с такой формой», — рассказал в интервью КерчьИНФО Александр Евгеньевич.

В этом году экспедиция пытается найти еще больше сооружений, которые могли остаться с древних времен.

Археологическая экспедиция под Керчью радует исследователей новыми находками

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