Археологические находки Керчи попали в список самых знаменитых

Рейтинг самых знаменитых археологических объектов России возглавляет Херсонес в Севастополе. Как сообщают Риа Новости Крым, об этом свидетельствуют данные опроса туристов, проведенного в соцсетях туристическим сервисом Tvil.ru.

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По результатам данного опроса Херсонес набрал 27,78% голосов туристов, античный город Горгиппия, который сейчас находится в самом центре современной Анапы — 16,67%, Рюриково городище в Великом Новгороде — 13,89%.

В ходе опроса туристы также отметили самые знаменитые археологические находки: село Костёнки в Воронежской области, всемирно знаменитое открытыми здесь палеолитическими стоянками древнего человека, сохранением которых занимается местный музей-заповедник «Костёнки» (11,11%); Аркаим в Челябинской области — укреплённое поселение эпохи средней бронзы (11,11%), некрополь Кыз-Аул и античное городище Китей в Керчи, упоминающееся в сочинениях ряда древнегреческих ученых и писателей (8,33%), древнегреческая колония Фанагория и археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань в Тамани (5,56%), Гнездовский курган в Смоленской области (2,78%) и городище «Старая Рязань» в Рязани (2,78%).

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