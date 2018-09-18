Асфальтирование автоподхода к Крымскому мосту: подробности из первых уст

Строители рассказали подробности о ходе работ на автоподходах к Крымскому мосту и о предстоящим асфальтировании подходов путепровода по Шоссе Героев Сталинграда.

В Редакцию КерчьИНФО прислали фото и информацию о процессе укладки асфальта на автоподходах к Крымскому мосту:

«Сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебне-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-19. Работы ведутся на половине по направлению в Феодосию в круглосуточном режиме. Планируется завершить работы по устройству верхнего слоя покрытия на этом участке 19.09.18. Далее будут вестись работы на ШГС. По графику начало подготовительных работ на ШГС в ночь с 19.09 на 20.09. Работы по устройству верхнего слоя покрытия на ШГС планируется производить в ночное время».

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Не смотря на процесс асфальтирования в ночное время, днем дорога все же будет перекрыта для для стабилизации вновь уложенного слоя. Планируется что работы завершат 25 сентября.

Асфальтирование автоподхода к Крымскому мосту

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