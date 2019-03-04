Ассортимент, доставка, оплата: где купить качественные ткани

Подбор текстильных материалов из большого ассортимента — залог удачной покупки. Чем интереснее представленные товары, тем проще найти подходящее решение для бизнеса или частного использования. Компания Itkani располагает собственным магазином-складом, где хранятся основные запасы качественной продукции от проверенных поставщиков. Специализированный интернет-магазин тканей демонстрирует все виды популярных и редких материалов в своем онлайн-каталоге. Осуществляются оптовые и розничные продажи по привлекательным расценкам.

Особенности ассортимента

В электронном каталоге собраны разные виды тканей, которые применяются при пошиве интерьерных изделий, декоративных конструкций, одежды, постельного белья. Удобные фильтры позволяют быстро найти нужный товар и оформить покупку. Ткани распределены в отдельные категории по узорам, назначению и составу. В ассортименте вы найдете льняные, шерстяные, вискозные, хлопчатобумажные, шелковые, синтетические полотна из разных стран. Компания закупает материалы в Великобритании, Греции, Китае и Корее, ОАЭ, Италии для тщательной проверки качества и последующей реализации через интернет. На выбор потребителям предлагаются:

вельвет, велюр;



джерси, жаккард;



искусственные кожа и мех;



габардин, бархат, гипюр;



креп-сатин, набивной шифон, неопрен;



органза, парча, фатин;



флис, шифон;



трикотаж и другие разновидности.

Доступны ткани для пальто, подкладки, пошива костюмов, курток, рубашек и блуз. На отдельные категории предоставляются скидки, ознакомиться с которыми можно в онлайн-режиме. На склад регулярно поступают новинки, которые выбирают ателье мод, текстильные бутики и частные лица.

Оплата и доставка

Текстильная продукция доставляется со склада по всей территории России почтой, курьером, до транспортной компании. При заказе в пределах МКАД на сумму от пяти тысяч рублей оплата за доставку не взимается. Аналогичные условия актуальны и для перевозки за МКАД, но сумма возрастает до пятнадцати тысяч.

Можно приобрести товар в магазине на Дмитровской. Оплата осуществляется несколькими способами: банковской карточкой онлайн, наличными, переводом, через популярные электронные кошельки. Покупатель сам выбирает удобный вариант на стадии оформления заказа. Компания работает и с юридическими лицами — выставляет счет на оплату, предоставляет всю необходимую документацию для отчетности.