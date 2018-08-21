В Керчи тройное ДТП на эстакаде (ФОТО И ВИДЕО)

Сегодня днём произошла очередная авария в городе Керчь. На этот раз ДТП случилось на эстакаде при въезде в Аршинцево.

По словам очевидцев, перед светофором столкнулись три автомобиля — «Hyundai», «ВАЗ», и «Mercedes-Benz». Произошло это, по их предположениям, в результате неудавшегося обгона, который хотел совершить автомобиль, находившийся посередине.

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В связи с аварийной ситуацией движение на улице затруднено, образовалась «пробка». На месте происшествия работает ГИБДД. Причины ДТП выясняются.

В Керчи тройное ДТП на эстакаде

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