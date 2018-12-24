Аварийный ремонт в Керченском колледже хотят завершить до конца года

Аварийно-восстановительные работы в Керченском политехническом колледже планируют завершить в этом году. Об этом проинформировали Риа Новости Крым, со ссылкой на министра образования, науки и молодежи РК Наталья ГОНЧАРОВА.

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«Уже выделено 9,2 млн руб на аварийно-восстановительные работы, они сейчас ведутся и рассчитываем их завершить к концу года», — сообщила она на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

По словам министра, в следующем году из бюджета выделят 114 000 000 рублей на комплексный ремонт Керченского политеха. В январе следующего года уже должно быть подготовлено соответствующее техническое задание.

Напомним, ремонт колледжа происходит после чудовищной трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года в Керчи, когда четверокурсник Владислав РОСЛЯКОВ открыл стрельбу и заложил бомбу в политехническом колледже. В результате трагедии пострадали и погибли люди.