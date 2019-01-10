Авария на автоподходах к Крымскому мосту (ВИДЕО)

Автомобиль занесло на скользкой дороге.
В сети опубликовано видео ДТП на дороге Крымского моста. По информации из съемки, авария произошла 8 января.
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Белую иномарку занесло на заснеженной дороге. В результате ДТП автомобиль ударился об ограждение задним бампером. Никто не пострадал.
Очевидно, причиной ДТП стала некачественная очистка автоподходов к Крымскому мосту или ее отсутствие. Как отметили ранее водители, на съезде с моста из двух полос приходилось перестраиваться в одну.
Крымский мост: авария из-за снега (ВИДЕО)
Видео:Travolta Djon