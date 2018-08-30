Авария на эстакаде: несоблюдение дистанции

В Керчи произошло ДТП на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.
Этим утром на ШГС образовалась пробка из за аварии. Перед светофором столкнулись «Киа» и «Лада».
Как сообщают очевидцы, иномарка остановилась перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора, а водитель «Лады» не успел затормозить.
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Авария произошла в районе остановки «Госпиталь». Автомобили убрали с проезжей части путепровода на старую дорогу ШГС.
В результате ДТП никто не пострадал.