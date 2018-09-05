Авария на Крымском мосту: на месте медики и спасатели

На Крымском мосту произошла авария. Потребовалась помощь медиков и спасателей.
Сегодня около 5 утра на Крымском мосту по направлению в Керчь произошло ДТП. Об этом сообщают свидетели в социальной сети.
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Столкнулись два легковых автомобиля – красная иномарка и белая «Лада». Машины серьезно повреждены. На место приехали медики и сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.
Фото: соцсети.