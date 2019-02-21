Авария на Крымском мосту: пострадали два человека

Ранним утром в четверг произошло столкновение грузового и легкового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

«Водитель грузового автомобиля MAN произвел столкновение с автомобилем Chery Amulet, стоящим на проезжей части. На место происшествия были отправлены службы экстренного реагирования», — сообщают в ведомстве.

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В результате столкновения пострадали два человека, одного пострадавшего сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из автомобиля.