Авария на Нижнем Солнечном

В Керчи ДТП на перекрестке улицы Буденного и Шоссе Героев Сталинграда.

Две иномарки столкнулись на перекрестке возле железнодорожного переезда. Очевидно, что черный автомобиль при повороте налево не уступил дорогу Шевроле, который двигался по главной дороге.

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Повреждения получили только автомобили. На данный момент ДТП не затрудняет движение автомобилей.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.



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