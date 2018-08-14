Авария на повороте на Судак: хлеб на дороге

На керченской трассе перевернулась хлебовозка.
На повороте на Судак в районе села Грушевка произошло ДТП. Очевидцы аварии прислали фотографии в редакцию КерчьИнфо. Перевернулся грузовой автомобиль, принадлежащий предприятию «Крымхлеб».
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По словам очевидцев, автомобилю удалось избежать столкновения с фурой, однако сам грузовик перевернулся, и хлеб, который должен был прибыть в точку назначения, оказался на дороге. Поставить автомобиль на колёса удалось с помощью грузоподъемного крана.