Авария на «Тавриде»: пострадала девушка

В среду крымчане сообщили, что утром на новой трассе «Таврида» из-за скользкой дороги случилось несколько аварий. В одной из них пострадала девушка.

По информации очевидцев, девушку с ребёнком развернуло в отбойник.

Спустя несколько дней стала известна официальная информация о ДТП. Оказалось, авария случилась возле поселка Приморский под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Читайте: Новый год в Керчи начался с ДТП (ФОТО)

ДТП произошло утром 2 января. На место происшествия были вызваны спасатели.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справилась с управлением и допустила выезд с трассы с последующим столкновением с отбойником. Сотрудники пожарной охраны оказали помощь в транспортировке пострадавшего пассажира легкового автомобиля 2001 года рождения в машину скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в феодосийскую больницу.