Авария на трассе «Керчь-Симферополь»: есть пострадавшие

На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись грузовик и легковушка. Три человека пострадали.

Об этом пресс-служба МЧС сообщила в РИА Новости.

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«Авария произошла накануне вечером в в районе села Крымская Роза Белогорского района. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования. Как выяснилось, пострадали три человека — водитель и пассажиры отечественного авто», — говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Белогорскую районную больницу.

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