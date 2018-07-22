Авария на трассе в Судаке унесла жизни двух человек

Прошлой ночью в Судаке произошло страшное ДТП, исходом которого стало двое погибших. Два отечественных автомобиля ВАЗ-2115 и ВАЗ-2101 столкнулись лоб в лоб. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальной сети.

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В результате аварии оба автомобиля получили сильные повреждения всей передней части, а «копейке» оторвало обе двери по левой стороне.

По информации от очевидцев из группы в социальной сети Instagram «dtpcrimea» двое человек ехавшие в «копейке» погибли на месте. Водитель ВАЗ-2115 получил открытый перелом. На скорой помощи его забрали для дальнейшей госпитализации.

Фото из группы в социальной сети Instagram «dtpcrimea»

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