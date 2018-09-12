Авария по улице Еременко: сотрудники ГИБДД уже на месте

На транспортном кольце в районе автовокзала столкнулись автомобили.

Один из автомобилей при выезде с парковки зацепил другой. Как сообщают сотрудники ГИБДД, виновник аварии вообще не должен был парковаться на этом месте, как и другие автомобили. Это нарушение ПДД.

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В результате ДТП никто не пострадал. Движение затруднено.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Авария в Керчи

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