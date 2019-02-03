Авария в Аршинцево: пьяный водитель чудом уцелел

Сегодня, пожалуй, самый спокойный день недели, подходящей к концу. Однако омрачает его случившееся в Аршинцево. Там произошло ДТП.

В редакцию КерчьИНФО прислал фотографию керчанин, который стал свидетелем аварии на повороте около заправки на ЖРК в Аршинцево.

По его словам, автомобиль боком входил в поворот и ударился о бордюр. От этого транспортное средство пронеслось приблизительно 50 метров, пока не столкнулось с деревом. Водитель автомобиля был пьян.

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Очевидцы происшествия немедленно помогли водителю, а затем вызвали скорую помощь и ГИБДД.

Официальной информации об аварии нет. Подробности неизвестны.