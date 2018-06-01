Авария в центре Керчи

В центре Керчи ДТП. Движение затруднено.

Около 18:00 в районе остановки «Площадь им. Ленина» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Два автомобиля столкнулись из за несоблюдения дистанции. Иномарки получили незначительные повреждения.

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В это время на керченских дорогах увеличивается автомобильный трафик. Подобные аварии еще больше затрудняют движение. Будьте бдительны за рулем.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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