Авария в Керчи: движение затруднено

Сегодня на Вокзальном шоссе произошло ДТП.

Авария в районе остановки «АТП» на Вокзальном шоссе значительно затруднило движение автомобилей по данному участку проезжей части. Городской транспорт не может остановиться для посадки и высадки пассажиров.

Приблизительно в 12:30 из-за несоблюдения дистанции мусоровоз врезался в маршрутку. В результате столкновения у маршрутки были разбиты стёкла, фары, потёк радиатор. Кроме того, пострадавшее транспортное средство зацепило еще одно маршрутное такси, ехавшее впереди.

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Подробности ДТП неизвестны. Официальной информации нет.