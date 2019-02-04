Авария в Керчи: грузовик наехал на легковушку (ФОТО)

Сегодня вечером на эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда произошло ДТП.

Очевидцы происшествия поделились с журналистами КерчьИНФО фотографиями с места аварии на Верхнем Солнечном. На этот раз участниками ДТП являются грузовик и легковой автомобиль. Они столкнулись прямо возле пешеходного перехода.

По предположениям очевидцев, из-за несоблюдения дистанции грузовой автомобиль, ехавший сзади, совершил наезд на легковушку, которая притормозила перед пешеходным переходом. В результате аварии, легковой автомобиль получил повреждения.

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Официальной информации о ДТП нет. Подробности неизвестны.

Авария в Керчи: грузовик наехал на легковушку