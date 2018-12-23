Авария в Керчи: «Лада» и «Рено» на перекрестке

На регулируемом перекрестке в Керчи произошло ДТП.
Очевидцы прислали в редакцию КерчьИНФО фото аварии, которая произошла 22 декабря, приблизительно в 15:55 на перекрестке с улицей Пошивальникова.
Столкнулись две легковушки — «Рено «Логан» и «Лада «2112».
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Данный перекресток регулируемый. По фото видно, что светофор работает.
Сильные повреждения получили автомобили. О пострадавших не сообщается.
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