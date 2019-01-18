Авария в Керчи на ШГС: одна машина скрылась (ВИДЕО)

В Керчи произошло ДТП.
Участница аварии сообщила журналистам КерчьИНФО о том, что вчера во второй половине дня на Шоссе Героев Сталинграда водитель красного «Нyundai Solaris» не только «подрезал» и зацепил её автомобиль, но и бессовестно скрылся с места происшествия.
Запись с видеорегистратора уже распространена в социальных сетях, где керчане пишут различные комментарии: кто-то поддерживает девушку, а кто-то оправдывает скрывшегося водителя.
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Подробности ДТП неизвестны.