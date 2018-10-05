Авария в Керчи на Шлагбаумской

Вечером на Шлагбаумской столкнулись автомобили.

Об этом сайту КерчьИНФО сообщили очевидцы. По словам свидетелей, авария произошла приблизительно в 20:00. Известно, что пострадавших нет. Повреждения у автомобилей незначительные.

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Движение на данном участке не было затруднено.

Подробности ДТП выясняются.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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