Авария в Керчи на Шлагбаумской

Вечером на Шлагбаумской столкнулись автомобили.
Об этом сайту КерчьИНФО сообщили очевидцы. По словам свидетелей, авария произошла приблизительно в 20:00. Известно, что пострадавших нет. Повреждения у автомобилей незначительные.
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Движение на данном участке не было затруднено.
Подробности ДТП выясняются.
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