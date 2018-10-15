Авария в Керчи на Ж/Д переезде (ВИДЕО)

На Ж/Д переезде легковушка столкнулась со служебным автобусом.

Сегодня около 8 утра на Нижнем Солнечном произошло ДТП. Транспортные средства столкнулись на железнодорожном переезде. Из-за аварии на керченских дорогах образовался затор.

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Дтп произошло из-за несоблюдения дистанции. В Редакцию КерчьИНФО прислали видео происшествия.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Авария в Керчи: автобус и легковушка

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