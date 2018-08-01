Август в Керчи начнется с жары

Несмотря на то, что два летних месяца уже позади, самое теплое и солнечное время года пока еще в разгаре — синоптики обещают керчанам жаркий август.

Уже сейчас мы можем наблюдать за окном палящее солнце, а на столбике термометра — +28°С. Ближайшие две недели особых перемен не принесут: дневная температура будет колебаться от +24 до +31 градуса, а ночью не опустится ниже +23. При этом осадки можно ожидать только к концу следующей недели — небольшие, с переменной облачностью и возможно с грозой.

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Температура воды в Азовском море и Керченском проливе не отстает — +27…+28°С, установившиеся на сегодня, обещают держаться на протяжении всего августа. Так что срочно бросаем дела, пишем заявление на отпуск и бегом на пляж! Как говорится, «работа не волк», а вот в августе всего 31 день, за который надо успеть все, что еще не сделано этим летом.

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